Sestu in lutto per il giovane sedicenne rinvenuto morto in mare questa mattina a Cagliari: “Ciao caro dolce ragazzo” esprime la sindaca Paola Secci.

Il paese è sotto shock per il giovane concittadino scomparso prematuramente , Mariano Olla, rinvenuto in mare tra Su Siccu e Sant’Elia all’alba.

“Una triste e dolorosa notizia ci giunge inaspettata. Ciao caro dolce ragazzo che hai lasciato prematuramente la vita terrena.

La nostra comunità è vicina alla famiglia e si stringe ad essa in preghiera con un forte abbraccio”.

Una notizia che ha spezzato il cuore quella giunta come un fulmine a ciel sereno, il paese si stringe silenziosamente e con rispetto alla famiglia che ora piange per la tragedia che l’ha travolta.

L’allarme era scattato intorno alle 7, quando alcuni bagnanti hanno notato un corpo in acqua, a circa 10 metri dalla riva.

Subito sono intervenuti gli uomini della guardia costiera, della polizia e del 118. Sul cadavere nessun segno di violenza. Massimo riserbo sulla tragica morte del ragazzo, non si esclude una caduta accidentale in acqua o un malore.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire anche con i familiari le ultime ore di vita del ragazzo.

Il corpo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove lunedì sarà svolta l’autopsia.