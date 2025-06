Anche Cagliari ha reso oggi omaggio al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, tragicamente caduto in servizio, i cui funerali si sono tenuti questa mattina in forma solenne a Ostuni alla presenza del Presidente della Repubblica. Legrottaglie, 59 anni, era al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione quando durante l’inseguimento di due rapinatori è stato colpito a morte a Francavilla Fontana, nel brindisino.

In un momento di intenso raccoglimento e sentita partecipazione, i colleghi del Reparto Mobile della Polizia di Stato si sono schierati in formazione davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri. Alla presenza del Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, e dinanzi alla bandiera issata a mezz’asta, sono stati resi gli onori al caduto attraverso il suono delle sirene bitonali, in un gesto carico di rispetto e fratellanza tra Forze dell’Ordine.

Il tributo, spontaneo e solenne, ha voluto testimoniare l’unione ideale di tutti gli operatori della sicurezza nel dolore e nella memoria del collega scomparso.