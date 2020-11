Cagliari, schianto in via Sant’Alenixedda: auto contro moto, il centauro in ospedale

Incidente stradale in tarda serata in via Sant’Alenixedda all’incrocio con la via Salaris. Per cause in via di definizione, una Renault Clio, condotta da una donna cagliaritana di 58 anni e una moto guidata da un 45enne residente a in provincia, si sono scontrate. Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, presso il pronto soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.