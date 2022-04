Cagliari, schianto frontale sul lungomare Poetto: due feriti all’ospedale, uno in codice rosso

Ennesimo schianto frontale sul lungomare Poetto, subito dopo la rotonda dietro l’ospedale Marino. Due automobili si sono scontrate violentemente e una, dopo l’impatto, è andata a sbattere contro un palo della luce, abbattendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e due ambulanze del 118. Una carambola pazzesca: un uomo al volante di una Ford Fiesta, in arrivo da Quartu, ha perso il controllo del volante e, dopo aver sbattuto sul palo, è andato a finire contro una Fiat 500. Entrambi i guidatori sono rimasti feriti: uno è finito in codice rosso al Policlinico di Monserrato, l’altro in codice giallo al Brotzu.

Il traffico verso Quartu Sant’Elena, a causa dell’incidente, ha subìto forti rallentamenti per quasi un’ora. Nessuno dei due feriti, fortunatamente, si trova in pericolo di vita. Il palo della luce è stato tolto per motivi di sicurezza.