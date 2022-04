Uccise la fidanzata durante le vacanze in Sardegna: confermata condanna a 30 anni

E’ stata confermata dalla Cassazione la condanna a 30 anni di carcere per omicidio nei confronti di Dimitri Fricano, il 34enne di Biella che l’11 giugno 2017 uccise a coltellate la fidanzata 28enne Erika Preti, in una villetta di San Teodoro, in Gallura, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze. La sentenza della suprema corte ha in pratica ritenuto valido integralmente il verdetto della corte d’appello di Sassari riconoscendo le aggravanti contestate della crudeltà, dei motivi abbietti e la simulazione del reato: l’uomo, infatti, per depistare le indagini aveva simulato una rapina fallita in casa. Confermato anche il risarcimento economico dovuto ai genitori di Erika, 50mila euro ciascuno. I difensori hanno tentato di ottenere una riduzione della pena puntando sulla seminfermità mentale dell’uomo e chiedendo perciò l’esclusione delle aggravanti.