Cagliari, scappa su uno scooter rubato e con due coltelli: 30enne denunciato in via Flavio Gioia

Nel pomeriggio di ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Pirri e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno denunciato per ricettazione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere un 30enne del luogo, senza fissa dimora, con precedenti.

I Carabinieri hanno notato all’interno dei giardini pubblici di via Flavio Gioia un uomo che alla loro vista è scappato in sella a uno scooter per poi scontrarsi con una Volkswagen Golf che stava uscendo da un parcheggio. L’uomo, dopo l’impatto con l’auto, ha abbandonato il mezzo ed è tornato ai giardini dove è stato bloccato dai carabinieri. Ha quindi consegnato spontaneamente un coltello a serramanico con lama di 10 cm che custodiva in tasca, mentre all’interno della sella dello scooter è stato rinvenuto un coltello da cucina con lama di 17 cm.

Lo scooter, un KYMCO 125 è risultato oggetto di furto perpetrato a Cagliari lo scorso 15 agosto. I coltelli sono stati sequestrati, mentre lo scooter, che durante la collisione con la Volkswagen Golf ha riportato dei danni, è stato restituito al legittimo proprietario. All’uomo è stata contestata anche la violazione amministrativa della guida senza patente perché mai conseguita.