La bella notizia, contagi in calo a Cagliari: “Calo del 22% rispetto a 2 settimane fa”

Ecco i dati aggiornati sui contagi in città: sono 715 i positivi e 36 i ricoverati in ospedale. Situazione in miglioramento, con il numero di positivi in calo del 22% rispetto a due settimane fa. I dati forniti dal primo cittadino Palo Truzzu.

“Dato incoraggiante”, dichiara il sindaco, “ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione. Rispettiamo le prescrizioni, usiamo la mascherina in luoghi affollati e andiamo avanti con la campagna vaccinale”.