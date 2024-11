Cagliari, scandalo Tari: bollette folli, 400 euro per una famiglia di tre persone

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Cara Tari, ma quanto costi? Bollette da capogiro, 400 euro per un appartamento di 100 metri quadrati e un nucleo familiare composto da tre persone, due delle quali hanno abbondantemente superato 70 anni. "La nostra città è piena di buste d'immondizia abbandonate in giro e noi dobbiamo pagare l'inciviltà altrui?". Cittadini infuriati dopo la notizia che ha scosso i capoluogo sardo: un aumento della tassa il prossimo anno e l'altro ancora.

Un boccone che proprio non va giù soprattutto a chi guarda oltre le mura di casa: pattume pressoché ovunque, il sacchetto selvaggio è sempre in agguato e la spesa dei “caddozzi” è sulle spalle di tutti. Si sbuffa e si protesta, si mettono in evidenza le criticità e le ingiustizie subite, come quella esposta secondo la famiglia Fanni: “Credo che delle persone anziane, come i miei genitori, mio padre 83 enne e mia madre 77 enne, mettendomi in conto anch’io, 52 enne, che vivo ancora con i miei, non producano così tanta immondizia. Secondo me stanno approfittando un po’ troppo. La nostra città, Cagliari, ma non solo, è piena di buste di immondizia abbandonate e noi paghiamo l’inciviltà di queste persone. La nostra casa è di circa 100 mq, terrazzo compreso.

Spero si possa almeno ottenere un rimborso e arrivare a pagare il giusto, punendo e condannando chi si approfitta delle persone anziane, dando la caccia serrata a quelle persone incivili e vigliacche”.

Una stretta sui furbetti dei rifiuti insomma, tutti devono pagare in maniera tale da versare la giusta somma e non una tassa maggiorata per coprire i costi di chi smaltisce il pattume dove capita.