Clamoroso in consiglio regionale: oscurati i candidati Corecom sul sito amministrazione trasparente

Cosa il presidente del consiglio regionale abbia da nascondere non si capisce bene. Certo ha del clamoroso quello che sta succedendo in queste ore: nel decreto firmato da Comandini, con l’elenco dei candidati al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), tutti i nomi dei candidati ammessi sono oscurati. Una decisione incomprensibile, anche perché in quell’elenco ci sono 39 candidati su 41 dichiarati ammissibili alla selezione e due non ammissibili: se dunque i candidati hanno tutte le carte in regole, curriculum e caratteristiche per partecipare alla selezione, se insomma curricula e nomi sono in regola, perché coprire i nomi? Procedura che, peraltro, rende difficile anzi impossibile sapere fra quali candidati e con quali competenze sono stati scelti i nuovi componenti del Corecom.

Cosa ancora più clamorosa: il documento con censura è pubblicato paradossalmente proprio nella sezione “amministrazione trasparente”, in pratica una presa in giro visto che di trasparente in questo decreto non c’è proprio niente. Per l’ammissibilità della candidatura vengono richieste competenze documentate nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. I candidati devono dare inoltre garanzia di indipendenza sia dal sistema politico che da quello economico del settore comunicazioni.

Colpisce particolarmente il requisito di indipendenza politica, visto che a nominare componenti e presidente Corecom – organo politico – è proprio il consiglio regionale di turno. E li sceglie a scrutinio segreto.