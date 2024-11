Cagliari, 4 milioni per far rinascere l’Anfiteatro Romano: spettacoli, area verde e filo diretto con l’orto botanico

Quattro milioni di euro per far rinascere l’anfiteatro romano di Cagliari, uno dei monumenti più suggestivi e rappresentativi della città, ingiustamente e incomprensibilmente abbandonato negli anni. Sperando sia la volta buona, il progetto di rinascita dovrebbe partire a breve. La giunta Zedda ha infatti approvato il progetto con una serie di interventi fondamentali per la messa in sicurezza e la fruibilità del sito, destinato a diventare un centro di attrazione culturale: il restauro prevede, tra le altre cose, la sistemazione delle strutture e la creazione di un’area spettacoli all’interno dell’anfiteatro, che verrà utilizzato come palco per eventi, e la realizzazione di un’area verde per la platea. Saranno anche migliorati i percorsi di accesso al monumento, con l’obiettivo di renderlo accessibile a tutti, compresi portatori di handicap, anziani e bambini, grazie all’utilizzo di mezzi elettrici dedicati.

Il progetto prevede anche la valorizzazione dei collegamenti con l’Orto Botanico di Cagliari, creando un itinerario integrato che colleghi i due siti, ma anche con l’Università, per promuovere un’offerta turistica e culturale condivisa. I lavori, per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro, saranno finanziati attraverso i fondi del programma PN Metro Plus 2021-2027, con l’approvazione della rimodulazione della dotazione finanziaria già prevista. La somma, destinata alla riqualificazione dell’Anfiteatro Romano, si aggiunge agli investimenti previsti per altre opere pubbliche nell’ambito del programma metropolitano.