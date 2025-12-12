Il quartiere di Sant’Elia dovrà fare i conti con una sospensione dell’acqua nella giornata di lunedì 15 dicembre, dalle 8.30 alle 16.30, per consentire il completamento degli interventi di riqualificazione e di adeguamento della rete idrica avviati dal Comune di Cagliari.

Abbanoa segnala che, durante la fascia oraria indicata, in diverse strade potranno verificarsi cali di pressione o interruzioni del servizio. Le vie interessate sono Amerigo Vespucci, Ferdinando Magellano, Schiavazzi, Utzeri, Giovanni Manurita, la sua traversa, Carmen Melis, Livingstone, De Luna, viale Ferrara, Fasano, dei Musicisti, Gavino Gabriel, Luigi Rachel, Giulio Buzenac, piazza Luigi Falchi, piazza Lao Silesu, piazza Demuro, Borgo Sant’Elia, Borgo Sant’Elia vecchio, piazzale Borgo Sant’Elia e la zona Sant’Elia Stadio.

La società precisa che il servizio tornerà regolare al termine dei lavori e che, se possibile, l’apertura delle condotte sarà anticipata. Al momento della riattivazione potrebbero manifestarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubature.