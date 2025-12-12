I carabinieri della stazione di Carbonia hanno arrestato un 39enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Sassari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena di un anno, un mese e quattro giorni per fatti avvenuti in città tra il 2021 e il 2022, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, furto con destrezza, guida sotto effetto di stupefacenti e atti persecutori.

Il trentanovenne è stato individuato nella sua abitazione, accompagnato in caserma per le procedure previste e poi trasferito al carcere di Uta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto rientra nelle attività di controllo e nell’esecuzione dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria che l’arma conduce regolarmente sul territorio.