Si indaga su ciò che possa essere accaduto ad un bimbo di soli 3 mesi ricoverato per intossicazione a Vasto. Stando a quanto emerso fino a questo momento, la causa potrebbe essere legata ad un biberon la sto male con ancora tracce di detersivo. Come riporta Il Messaggero, la madre è al momento indagata come atto dovuto per permettere il proseguire delle indagini, ma per ora tutto fa pensare ad un incidente domestico.

Fortunatamente ora il bimbo sta meglio e le indagini continuano per chiarire con certezza le cause dell’incidente.