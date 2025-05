Trascorreva la notte in un’area di servizio di viale Monastir a Cagliari, rubava i ticket di mancata erogazione del carburante e con quelli si presentava a chiedere soldi al gestore. Ma è stato incastrato da un fallito blitz nell’auto di un 35enne, dove si era infilato nel tentativo di sottrargli l’ennesimo ticket: il proprietario l’ha sorpreso sul fatto e la discussione fra i due è ben presto degenerata: ne è nata una colluttazione durante la quale il trentacinquenne lo avrebbe spinto fuori dall’auto, facendolo cadere sull’asfalto e provocandogli una grave lesione alla gamba destra, una frattura esposta. I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti grazie alle segnalazioni confluite alla centrale operativa, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e ascoltato i presenti, raccogliendo un quadro indiziario ritenuto al momento sufficiente a denunciare il trentacinquenne per lesioni personali gravi e il quarantanovenne per truffa continuata. Quest’ultimo, dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “SS. Trinità”, dove rimane ricoverato in osservazione.