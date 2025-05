Durante un servizio perlustrativo serale in via Carlo Felice, i Carabinieri della stazione di Sanluri hanno fermato un trentaduenne del luogo alla guida di una Peugeot 206. Al controllo, l’uomo ha manifestato una evidente agitazione che ha spinto i militari a sottoporlo al test salivare che ha indicato come lo stesso avesse assunto sostanze stupefacenti. Immediata è stata la perquisizione del veicolo per verificare se il ragazzo celasse altra droga in macchina. Al posto dello stupefacente sono stati trovati due specchietti retrovisori visibilmente smontati da una macchina. Sono bastati un paio di accertamenti per ricollegare gli stessi con quelli sottratti nella notte tra il 1 e il 2 marzo da una Toyota Aygo regolarmente parcheggiata in paese, furto denunciato allora dalla proprietaria. Oltre alla refurtiva, i militari hanno trovato nell’abitacolo oggetti contundenti dei quali il conducente non ha saputo giustificare il possesso. All’atto delle contestazioni l’uomo ha poi rivolto frasi oltraggiose nei confronti dei Carabinieri, aggravando così la propria posizione. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura di Cagliari per ricettazione, guida sotto l’effetto di stupefacenti e oltraggio a pubblico ufficiale. La patente è stata ritirata, l’autovettura sottoposta a sequestro così come gli specchietti che verranno restituiti alla legittima proprietaria.