È decaduto questa mattina purtroppo il centauro coinvolto nello schianto di ieri sera con un’auto a Sant’Antioco. L’uomo, sbalzato sull’asfalto in seguito all’urto, è stato soccorso in condizioni gravissime dal personale del 118, che ha subito disposto il trasporto d’urgenza in ospedale con il codice rosso. Il 51enne era stato trasferito all’ospedale Sirai di Carbonia per le prime cure e per valutare un possibile trasferimento a Cagliari, in base ai risultati della tomografia computerizzata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.