Cagliari, rubata l’auto al presidente del comitato sulla sicurezza di Stampace

Auto rubata nel Corso e recuperata in piazza Medaglia Miracolosa. L’episodio ieri sera poco dopo le venti. La vettura rubata appartiene ad Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere di Stampace, da anni in prima fila per le battaglie finalizzate alla richiesta di sicurezza nel rione. Costa aveva installato nella macchina, parcheggiata nel corso Vittorio Emanuele II, un sistema Gps grazie al quale ha potuto monitorare tutti gli spostamenti del mezzo in tempo reale. L’auto è stata così rintracciata quasi immediatamente dallo stesso Costa il quale ha avvertito le forze dell’ordine. La fuga del ladro si è conclusa in piazza Medaglia Miracolosa, dove la macchina è stata ritrovata senza nessuno alla guida e con lo sportello aperto.

“I ladri sono scappati ma la vettura mi è stata riconsegnata dai carabinieri, che sono stati accerchiati dagli abitanti della piazza per favorire la fuga dei malviventi”, ha raccontato poi il presidente del comitato. Ma questa versione non è stata confermata dai militari, ai quali non risulta alcun tentativo di ostacolo, da parte degli abitanti della zona. I militari hanno identificato alcune delle persone presenti e rivolto qualche domanda, ma non sarebbe stato registrato alcun episodio di resistenza violenta. L’autore del furto però non è stato ancora identificato.

“Vi scrivo questo messaggio per rammentatevi di stare sempre in guardia , salvaguardando i nostri anziani e i nostri ragazzi”, ha scritto Costa ai residenti del rione iscritti al comitato, “stavolta si è trattato di ladri di vetture senza scrupoli ma è lecito aspettarsi ormai qualunque altro fatto delinquenziale”.