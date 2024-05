Muore a 10 anni, Sorso e la Romangia in lacrime per Nicole Usai: “Una tragica perdita”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto e lacrime a Sorso, principale paese della Romangia, per la scomparsa di una bambina di dieci anni. Si chiamava Nicole Usai e si è spenta ieri: i suoi genitori, colpiti in pieno dalla tragica perdita, sono molto conosciuti in paese. Anche lei, Nicole, una bambina simpatica e con tanta grinta: frequentava l’ultimo anno delle scuole primarie e a settembre avrebbe iniziato la nuova avventura delle secondarie. Purtroppo, il suo cuore si è fermato ventiquattro ore fa. “La città di Sorso, il sindaco Fabrizio Demelas con la Giunta, il Consiglio comunale e i dipendenti del Comune si uniscono al dolore della famiglia e dei compagni di classe per la tragica perdita della piccola Nicole. In questo momento di profonda tristezza, esprimiamo il nostro più sincero cordoglio e vicinanza a tutti coloro che le hanno voluto bene”, questo il messaggio pubblico scritto sulla pagina social dell’amministrazione comunale che, sin da subito, è stato condiviso da tanti utenti.

Il funerale della piccola si è svolto nel pomeriggio, ad officiarlo è stato don Luca Collu, nella chiesa di San Pantaleo. Solo silenzio, interrotto dai singhiozzi di tristezza, sia all’entrata sia all’uscita dalla chiesa della piccola bara. Alle esequie, oltre ai vertici comunali, erano presenti anche i compagnetti e le compagnette di classe e di scuola di Nicole Usai, insieme alle loro maestre. Tutti hanno cercato di consolare i suoi genitori, distrutti visibilmente dal dolore.