Festival Della Laguna, Elmas. 19 maggio – 30 giugno

Al via a Elmas il primo Festival Della Laguna: dal 19 maggio al 30 giugno, visite guidate, attività sportive, cinema, musica, teatro, fotografia e un convegno dedicato alla tutela ambientale e all’ecosostenibilità

Domenica 19 maggio con i festeggiamenti in onore di Santa Caterina D’Alessandria ha avuto inizio il Festival della Laguna di Elmas, un evento pensato per far scoprire e mettere in mostra l’ecosistema della laguna, la sua flora e fauna, e per far comprendere ai visitatori come questo importante specchio d’acqua abbia influenzato la storia e la società della città di Elmas.

Il Festival è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Elmas, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato alla P.I. BB. CC, e coordinato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. L’iniziativa mira a rafforzare l’identità culturale della comunità, promuovendo la coesione tra gli attori culturali, ambientali, sportivi e territoriali.

“Il Festival – afferma Fabiola Nucifora, Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Elmas – nasce dalla volontà di rafforzare l’identità culturale della nostra comunità e creare maggiori possibilità di fruizione e accesso alle attività culturali, rendendo il nostro territorio e i suoi beni culturali ed ambientali più attrattivi.”

Il Festival della Laguna promuove la crescita sostenibile del territorio di Elmas, valorizzando le risorse culturali, popolari e ambientali locali e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Tra maggio e giugno, la laguna si animerà di spettacoli musicali e teatrali, cinema, enogastronomia, mostre culturali, fotografia, attività sportive, visite guidate e momenti didattici con l’organizzazione di un convegno dedicato alla tutela ambientale e all’ecosostenibilità.

Il Festival verrà promosso anche sui social con il contest fotografico online “Scatti sulla Laguna”. I partecipanti sono invitati a inviare le loro fotografie della laguna di Elmas, catturando la bellezza e l’unicità di questo scenario naturale. Le fotografie, in formato jpg o png, dovranno pervenire da lunedì 3 giugno a lunedì 10 giugno all’email [email protected], accompagnate dall’indicazione del nome dell’autore e dalla descrizione dello scatto.

Le immagini saranno pubblicate in un unico album sulla pagina Facebook dell’evento da mercoledì 12 giugno a martedì 25 giugno, dove potranno essere votate tramite i “like”. Le votazioni resteranno attive fino al 25 giugno 2024. La foto che riceverà il maggior numero di “like” sarà premiata con un riconoscimento messo in palio dall’organizzazione. La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 29 giugno.

“Pensiamo che eventi simili – conclude l’Assessora Nucifora – possano contribuire a incentivare la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale del litorale lagunare del territorio di Elmas, promuovendo la collaborazione e la coesione tra tutti i cittadini, coinvolgendo anche anziani e nuove generazioni.”