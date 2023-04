Cagliari, ruba un borsello e tenta di scappare da “La Rinascente”: 20enne denunciato.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, al termine di un intervento e dei successivi accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato un ventenne del posto. Il giovane è stato fermato dalla vigilanza interna della Rinascente, in via Roma, per essersi impossessato di un borsello “Emporio Armani” del valore di 215 euro. Ha poi tentato di allontanarsi senza passare dalle casse, lasciando il punto vendita. Seguito con attenzione dagli addetti alla sicurezza, è stato infine bloccato fino all’arrivo dei militari. La refurtiva è stata recuperata e restituita al gestore del punto vendita.