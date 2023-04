Cagliari città dei cantieri, viale Trieste blindata: ruspe e operai al posto dei parcheggi

Via ai lavori nel viale Trieste a Cagliari, dopo l’avvio del mega cantiere in via Roma altre centinaia di metri diventano off limits alle auto e, al posto dei parcheggi, piombano ruspe e operai. Le alternative per gli automobilisti sono poche: scendere dal primo tatto di via Maddalena, quello più vicino al Corso, oppure tagliare direttamente per il tratto di via Roma che costeggia la stazione. Sono stati tanti i guidatori e gli scooteristi arrivati sino alla primissima recinzione e costretti a svoltare in direzione piazza del Carmine.

Per chi doveva proprio raggiungere il viale la strada da fare in più è stata tanta. E tra i negozianti, che hanno vissuto la prima apertura circondati da polvere e rumore, i malumori e i timori di un crollo definitivo degli affari sono già realtà.