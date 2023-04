Ipad, cellulare e fotocamere rubati da un B&B a Soleminis: 60enne fregato dal localizzatore gps e denunciato

Ipad, cellulare e fotocamere rubate da un B&B a Soleminis: 60enne fregato dal localizzatore gps e denunciato.

E’ accaduto ieri a Dolianova. A conclusione di un’indagine intrapresa a seguito di una denuncia di furto presentata da una impiegata sessantenne, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un coetaneo della donna, residente a Soleminis, disoccupato e con precedenti. La donna qualche giorno prima era stata ospite per un periodo di vacanza presso un Bed and breakfast di Soleminis. La notte di venerdì alcuni ignoti, approfittando di una finestra lasciata aperta, si sono introdotti all’interno della struttura ricettiva e hanno sottratto una borsa che conteneva il portafoglio della donna e vari documenti, due iPad, due macchine fotografiche e un iPhone 9 dotato di localizzatore GPS. Proprio grazie a tale applicazione è stato accertato che il telefono si trovava in prossimità della stazione, in corrispondenza dell’abitazione della persona denunciata. Durante una perquisizione domiciliare, estesa anche all’immobile adiacente in fase di costruzione, i carabinieri hanno rinvenuto l’intera refurtiva che è stata restituita all’avente diritto.