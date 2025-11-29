Oltre quattro milioni di euro alle strade dei turisti, un milione andrà al rifacimento della viabilità verso l’aeroporto di Elmas, ritenuta indispensabile vista l’apertura del nuovo maxi centro commerciale. Dunque la Regione investe 4,3 milioni di euro per dare nuova forma a quattro assi viari cruciali per esigenze turistiche e commerciali. Le risorse, inserite nell’assestamento di bilancio 2025-2027, serviranno alla progettazione degli interventi sulle principali strade di interesse statale e regionale, con una ripartizione che prevede 1,3 milioni nel 2025 e 3 milioni nel 2026.

L’analisi delle criticità segnalate dagli enti locali ha portato a individuare quattro interventi ritenuti prioritari: l’accesso all’aeroporto di Cagliari-Elmas “Mario Mameli”, la Strada Provinciale 15, il collegamento tra Santu Lussurgiu e Bonarcado, l’itinerario Tempio Pausania–Olbia e quello Porto Torres–Castelsardo, lungo l’asse Stintino–Santa Teresa di Gallura. Si tratta di direttrici che, in molti casi, rappresentano veri e propri corridoi turistici, attraversati da migliaia di viaggiatori nei periodi di alta stagione.

«Sono quattro arterie di straordinaria importanza – sottolinea l’assessore dei Lavori Pubblici, Antonio Piu – sulle quali occorre avviare un’attività progettuale completa, capace di definire natura, caratteristiche e costi delle opere necessarie a potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza. È un passaggio fondamentale per dare finalmente avvio alla realizzazione di alcuni tra gli itinerari più strategici per la mobilità dell’Isola».

Tra i progetti più rilevanti c’è quello dedicato all’accesso all’aeroporto di Cagliari-Elmas, per il quale è stato stanziato un milione di euro. L’area, già oggi congestionata da un sistema viario caratterizzato da criticità tecniche e funzionali, risente della sovrapposizione di traffici diversi, dall’utenza aeroportuale ai mezzi diretti alla zona industriale di Elmas. A questo si aggiungerà, a breve, l’apertura di un nuovo polo commerciale in fase di realizzazione nello svincolo tra la statale 130 e la 391, da cui si prevede un ulteriore aumento consistente dei flussi veicolari. «Per queste ragioni – spiega Piu – abbiamo accolto la richiesta della Città Metropolitana di Cagliari, che ha evidenziato la necessità di progettare un nuovo sistema di accesso allo scalo con standard di sicurezza adeguati».

Il tema della sicurezza, insieme alla capacità delle infrastrutture di sostenere flussi sempre più intensi legati anche al turismo e alle attività economiche, rappresenta il filo conduttore dell’intero intervento. «È una priorità inderogabile per la viabilità regionale – conclude l’assessore – e il nostro impegno va in questa direzione. Finanziamo oggi la progettazione di quattro arterie fondamentali per sviluppo, sicurezza e qualità della mobilità contemporanea. È un tassello essenziale di un piano più ampio di revisione e adeguamento dell’intera rete stradale dell’Isola, con particolare attenzione alla viabilità provinciale».