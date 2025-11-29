È avvenuto al km 15, verso Cagliari, proprio dove c’è lo svincolo che consente agli automobilisti di immettersi lungo la statale.

Tre i mezzi che si sono scontrati e altrettante persone coinvolte: due feriti trasportati in ospedale e Massimo Serrenti che, purtroppo è deceduto.

Chi ha percorso la statale nei momenti successivi all’impatto, racconta di una scena agghiacciante: i mezzi distrutti, uno completamente accartocciato e un telo bianco, a terra, l’ennesimo che mette in evidenza, ancora una volta, il pericolo che corre sulle strade dell’isola.

Serrenti, molto conosciuto in città, lascia la famiglia e tanti amici che ora lo piangono e ricordano con dolore l’uomo che, in pochi istanti, ha perso la vita sull’asfalto freddo in una notte di fine novembre.