La giunta comunale ha approvato all’unanimità lo schema del bilancio di previsione 2026-2028 e la relativa nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.

Per quanto riguarda le entrate, la Giunta ha confermato l’impianto tributario vigente: restano valide le aliquote dell’IMU, dell’imposta di soggiorno, dell’addizionale comunale IRPEF e del canone patrimoniale, determinate nelle precedenti deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Anche per i servizi a domanda individuale sono stati confermati i livelli di copertura già fissati a novembre, ritenuti compatibili con gli equilibri generali di bilancio.

Gli uffici finanziari sottolineano che la previsione rispetta pienamente il pareggio e garantisce gli equilibri imposti dal Testo Unico degli Enti Locali. La parola passa ora al consiglio.