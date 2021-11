Cagliari, ritrovato dopo 4 giorni l’artigiano scomparso: “Era a casa di un amico”

Fine della paura per la sorte di un uomo di 48 anni di Cagliari del quale si erano perse le tracce da sabato scorso. È stato infatti ritrovato l’artigiano sparito nel nulla, dopo 4 giorni di angoscia dei parenti e della compagna, che avevano denunciato la sparizione ai carabinieri, è arrivata la svolta. L’uomo sta bene, come conferma una delle sue sorelle: “Ha telefonato ad una vicina di casa di mamma, riuscendo a farsela passare. Ora siamo tutti più tranquilli”. E la mamma dell’ormai ex scomparso conferma: “Aveva il numero di telefono della mia vicina scritto su un bigliettino che ai è trovato in tasca. Mi ha chiesto perdono per non essersi fatto vivo, dicendomi che ai trova a casa di un amico e che sta bene. Certo, avrebbe potuto anche dircelo sin da subito. L’importante, però, è che sia vivo e che tutto si sia risolto per il meglio”.