Radio Zampetta Sarda: appello per un gattino senza forze, in strada a Quartu

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER UN PICCOLO GATTINO A QUARTU.

in redazione è arrivata la segnalazione di un piccolo gattino inerme, senza forze tra Via Mascagni e via Turati a Quartu Sant’Elena.

Si invita chiunque possa intervenire per metterlo in sicurezza e di darne comunicazione alla redazione al 348 0941 632.

Si ringrazia per la collaborazione.