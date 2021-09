Cagliari, ritorna la paura in via Dante: un uomo lancia batterie e rifiuti dal balcone sui passanti (VIDEO)

È successo di nuovo, a meno di un mese di distanza. In via Dante a Cagliari un cinquantenne ha lanciato batterie, sacchetti pieni di rifiuti e vestiti sui passanti. E loro, terrorizzati, hanno subito chiamato il 112. Stessa palazzina, stesso protagonista: l’uomo, lo scorso sette settembre, aveva addirittura lanciato pezzi di marmo e sedie. E anche in quell’occasione erano intervenuti i carabinieri e il 118. Stesso identico copione oggi: dopo circa mezz’ora, i sanitari sono riusciti a sedarlo e a trasportarlo all’ospedale, con il prezioso aiuto dei militari, intervenuti con due pattuglie. Tutta la zona è stata delimitata con del nastro biancorosso e, dalle finestre degli altri piani, i residenti impauriti sono rimasti con le luci spente sin quando l’ambulanza non se n’è andata. Solo per miracolo, anche stavolta, non si registrano feriti. Ma l’esasperazione di chi abita nella palazzina a poca distanza da piazza Giovanni XXIII ha ormai superato ogni limite.

“I miei genitori, anziani, vivono nell’appartamento accanto a quello dell’uomo che, da mesi, ci fa vivere nel terrore”, racconta una donna dopo aver tranquillizzato, via cellulare, la madre e il padre. “Non ce la facciamo più, viviamo davvero nella paura. Abbiamo chiesto aiuto a degli avvocati e chiamato, ogni qual volta si è messo a urlare o a lanciare oggetti, le Forze dell’ordine. Così non riusciamo davvero più a vivere sereni”. Il cinquantenne è stato portato all’ospedale: almeno per qualche giorno, nel palazzo e nella zona, tornerà la pace.