Cagliari, la vittoria degli sportivi: tutti i parchi resteranno aperti sino a tardi

Le proteste, tantissime, soprattutto da parte degli sportivi, sono servite. Dopo l’articolo pubblicato da Casteddu Online, legato alla chiusura di tanti parchi di Cagliari, improvvisamente, alle 20, arriva la marcia indietro dell’amministrazione comunale.

Sono disponibili nell’area dedicata del poetale del Comune di Cagliari (https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/luoghi_parchi_giardini), i nuovi orari di apertura e chiusura dei Parchi cittadini.

Con l’arrivo della stagione autunnale e grazie all’implementazione delle aree verdi cittadine e dei servizi quali aree giochi e aree cani, il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica ha ampliato sino al 31 dicembre 2021 gli orari di apertura delle aree sino alle ore 22:00 per tutti i Parchi.

Inoltre, il Giardino sotto le Mura, il Parchetto di Via Giotto, l’Area Giochi di Piazza Callas, la Terrazza Pasolini, il Parco Siro Vannelli e il Giardino di Via Brotzu, rimarranno aperti sino alle ore 23:00.

I Giardini Pubblici, il Parco della Musica e il Parco di San Michele rimarranno aperti sino alle 24:00. Infine, per tutto il mese di ottobre, il Parco della Musica rimarrà aperto sino alle ore 1:00.

Prossimamente, l’Amministrazione cittadina porterà all’approvazione del Consiglio Comunale un nuovo Regolamento specifico sui Parchi.

Maggiori informazioni su ogni singola area verde cittadina, sono disponibili all’area dedicata.

“L’estensione dell’orario di fruizione dei parchi comunali realizzata oggi – il commento dell’Assessore della Pianificazione Strategica, dello Sviluppo Urbanistico e del Verde Pubblico Giorgio Angius – è l’inizio di un percorso di ulteriore apertura verso la cittadinanza che compie la nostra Amministrazione rispetto al passato, tesa ad estendere la possibilità di vivere sempre più e meglio gli spazi verdi di Cagliari. L’intenzione dell’Amministrazione, dopo aver ascoltato i bisogni e le necessità dei cittadini per quanto riguarda le attività nelle aree giochi per bambini, nelle aree cani, nelle aree ristoro, per la pratica sportiva e per trascorrere il proprio tempo libero, si è tradotta nell’estensione generalizzata dell’orario minimo di chiusura alle ore 22:00, mentre in alcuni parchi, di fronte ad esigenze specifiche, si è deciso di prolungare anche sino alle ore 24:00. Nei prossimi mesi, continuando nel lavoro di verifica dei riscontri che provengono dai fruitori dei parchi comunali, valuteremo ulteriori modifiche migliorative. Considerata la crescente esigenza di poter godere la vita all’aperta, anche in ragione dello stato pandemico che caratterizza questi anni, prossimamente il Consiglio Comunale redigerà un Regolamento specifico sui parchi comunali”.