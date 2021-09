Selargius, più sicurezza a Su Planu: il Comune accende le nuove telecamere anche nel “parco dei bimbi”

Più sicurezza nel rione selargino di Su Planu. Dopo le numerose richieste fatte al Comune dai residenti, arrivano le nuove telecamere che immortaleranno, istante per istante, la situazione in vari punti strategici del quartiere. Ad annunciare il countdown verso l’accensione degli occhi elettronici è il sindaco Gigi Concu. Gli operai sono già in azione nel “parco dei bimbi” di via Ariosto: “Gli operai hanno iniziato il passaggio della fibra. Occorrerà una settimana circa per ultimare la posa dei cavi, dopodiché saremo pronti per installare le telecamere e attivare il sistema di videosorveglianza. Andremo così a mettere in sicurezza non solo l’area verde ma anche alcuni altri punti del quartiere, dando così risposta a un’esigenza che più volte avete manifestato”, spiega Concu. E c’è un occhio di riguardo anche per quanto riguarda la tutela dei più piccoli.

“Stiamo intervenendo anche su alcuni giochi: per ora abbiamo provveduto a realizzare una base di cemento attorno alla giostra, sulla quale verrà posizionato un tappeto antiurto. Un intervento che garantirà maggior sicurezza ai bambini e di porre rimedio ai dislivelli del terreno che rendevano difficoltoso il suo utilizzo da parte dei bimbi con difficoltà motorie”.