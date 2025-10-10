La Giunta comunale di Cagliari ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Sardegna per ottenere un finanziamento di 3 milioni di euro destinato alla gestione dei rifiuti urbani e alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree degradate del capoluogo.

Le risorse, previste dalla legge regionale 12/2025 fanno parte di un contributo triennale (2025-2027) da 3 milioni di euro l’anno a favore del Comune di Cagliari, per sostenere interventi di decoro urbano e tutela ambientale.

Il finanziamento per l’annualità 2025 sarà erogato in due tranche: un acconto del 50 per cento e un saldo finale, subordinato alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. La convenzione, che include un cronoprogramma degli interventi, sarà firmata dal dirigente del Servizio Igiene, Decoro Urbano e Ambiente, Gianbattista Marotto, incaricato dalla Giunta comunale.

L’atto, approvato all’unanimità, non comporta al momento variazioni di bilancio, ma consentirà al Comune di iscrivere le somme in entrata una volta formalizzato l’accordo e assunto l’impegno di spesa da parte della Regione.

Gli interventi previsti mirano a contrastare l’abbandono dei rifiuti, migliorare il decoro cittadino e restituire dignità e sicurezza alle aree urbane più colpite dal degrado.