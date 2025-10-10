Mentre per Capodanno siamo ancora alle fasi più che preliminari, la giunta comunale di Cagliari ha approvato il programma di massima e il preventivo finanziario per la 370ª edizione della Festa di Sant’Efisio, in calendario per il 2026. L’amministrazione stanzierà fino a 641.540 euro per l’organizzazione dell’evento, cifra che potrà essere in parte coperta da un contributo regionale ma che il Comune dovrà inizialmente anticipare con risorse proprie.

Saranno installate sei tribune e una pedana accessibile per persone con disabilità motorie, per un totale di 1.927 posti a sedere lungo il percorso della processione. Le strutture saranno collocate tra via Roma, piazza Matteotti e piazza del Carmine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e un miglior controllo del pubblico.

L’accesso alle tribune avverrà tramite biglietto a pagamento: i prezzi saranno definiti in seguito, ma dovranno coprire almeno il 70% dei costi di realizzazione. Dalla vendita dei titoli di ingresso il Comune prevede un’entrata di circa 65 mila euro, che sarà registrata nel bilancio 2026.

Come negli anni precedenti, l’organizzazione sarà gestita direttamente dal Comune tramite i servizi competenti, con la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne. Previsti anche contributi economici alle associazioni di devoti che parteciperanno alla processione, a parziale rimborso delle spese sostenute. Le rendicontazioni dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2026.

La Festa di Sant’Efisio, riconosciuta come la più importante manifestazione religiosa e culturale della Sardegna, rappresenta per Cagliari un’occasione di forte richiamo turistico e di valorizzazione del patrimonio identitario della città.