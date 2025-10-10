I carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei colleghi della stazione di Cagliari-Pirri, hanno arrestato un uomo di 44 anni, di origine portoghese e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di minaccia aggravata e detenzione e porto di arma clandestina. L’arresto è scattato dopo la denuncia di un 72enne, amministratore di un’azienda di Quartu Sant’Elena, che ha riferito di essere stato minacciato di morte da un proprio dipendente durante una discussione sul posto di lavoro. Secondo il racconto dell’imprenditore, l’uomo avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe puntata contro di lui, prima di fuggire.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno avviato le indagini, identificando rapidamente il sospettato. È emerso che non era titolare di alcuna licenza per il possesso di armi e che, pur avendo la residenza a Cagliari, non disponeva di un’abitazione stabile. Le ricerche, condotte in tempi rapidi grazie alla collaborazione tra i reparti e alla conoscenza del territorio, hanno permesso ai carabinieri di rintracciarlo mentre si trovava a bordo della sua auto. Durante la perquisizione, è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 6,35 della marca Star, con la matricola abrasa e completa di munizioni. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta a esami balistici. Il 44enne è stato poi trasferito nel carcere di Uta.