Cagliari, morosa e abusiva da 5 anni: nonnina sfrattata da una casa della Regione

Occupava senza titolo e senza pagare una casa della Regione in via Riva di Ponente. Maria Gaviano, 65 anni, è stata allontanata oggi dall’abitazione in cui risiedeva dal 2014. La casa appartiene alla Regione che l’ha avuta dl Demanio nel 2013, ma l’allontanamento è stato ottenuto da un uomo che abitava lì da 8 anni e che si era rivolto ai giudici per cacciare l’anziana colpevole, secondo lui, di non aver rispettato gli accordi pattuiti.

I giudici gli hanno dato ragione e la nonnina è stata allontanata. Assieme a lei via anche tutti i cani e i gatti che le facevano compagnia. “E’ una barzelletta”, commenta Umberto Oppus, direttore generale dell’assessorato regionale agli Enti locali, “ho letto che un giudice l’ha mandata via. Ma quella abitazione è nostra e il 20 dicembre cacceremo chiunque si trovi in quella casa. Stiamo revisionando tutte le morosità”, aggiunge Oppus, “e ci risultava che la donna abitava lì dal 2014 e che non aveva mai pagato un centesimo, arrivando ad accumulare un debito di 60 mila euro. Sappiamo che la donna è subentrata nell’appartamento ad un’altra persona, dopo un accordo stretto col precedente inquilino. Ma noi il 20 dicembre rientreremo in possesso dell’abitazione”.