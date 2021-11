Cagliari, razzia nella sede dell’associazione sclerosi multipla: “Hanno rubato soldi e volevano pure le sedie a rotelle”

Carissimi amici e amiche, purtroppo questa notte alcuni individui si sono introdotti presso la nostra sede ed abbiamo subito un furto. O ltre alla refurtiva di tutti gli oggetti di valore in possesso dell’associazione (hanno persino cercato di trafugare le sedie a rotelle) e del fondo cassa destinato a finanziare le attività per le persone con sclerosi multipla, sono stati arrecati parecchi danni che ci costringono a chiudere la sede e sospendere le attività per qualche giorno”. Così, in una nota, l’Aism di Cagliari. La sede di via Abruzzi è stata presa di mira, purtroppo, da qualche malvivente. “Inoltre abbiamo dovuto disattivare la sim telefonica, quindi attualmente non siamo raggiungibili al nostro solito numero, stiamo verificando la possibilità di riattivarla. Per le comunicazioni urgenti potete utilizzare i canali social o la nostra mail: aismcagliari@aism.it