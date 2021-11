Gli agricoltori sardi respirano dopo la crisi del Covid: “Sessanta milioni dalla Regione”

“Finalmente buone notizie per il mondo agricolo. Dopo l’arrivo della pioggia, attesa da mesi, arrivano buone notizie anche in campo pagamenti con una prima trance nei prossimi giorni di 60milioni di euro”. Lo annuncia Coldiretti Sardegna dopo la comunicazione dell’assessore all’Agricoltura sullo sblocco dei pagamenti del Premio Unico, con la possibilità nei prossimi giorni di conoscere importi ed elenco delle liquidazioni. Come comunicato dall’assessore all’Agricoltura nei prossimi giorni dovrebbero andare in pagamento circa 15mila domande per il Premio unico (primo pilastro della Politica agricola comune) per poco meno di 60milioni di euro. Si tratta del primo blocco per le quali non sono state rilevate anomalie, mentre entro novembre – assicura l’assessora – verrà completata l’istruttoria delle domande che presentano anomalie e conseguentemente verranno liquidate entro lo stesso termine i pagamenti degli anticipi dell’aiuto.

“Una notizia attesta come l’acqua dal mondo agricolo – afferma il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas -. Liquidità che arriva in un momento difficile per le aziende agricole, in cui si programma ed investe per la nuova stagione”.