Paura a Cagliari: tentata rapina in un kebab del Corso, pestato un cliente

Paura nel Corso. Ieri sera c’è stata una tentata rapina in una kebab al 114 del corso Vittorio Emanuele II. Un uomo è entrato nel locale della centralissima via della città e ha iniziato a rovistare a caccia di denaro. Le persone presenti sono intervenute e un cliente, un uomo di nazionalità bengalese, è stato raggiunto da un pugno in pieno volto da parte del malvivente che gli ha causato la rottura del setto nasale e un ematoma all’occhio destro e che poi si è dato alla fuga. La vittima è stata poi soccorsa da un’ambulanza del 118. Secondo le primissime testimonianze raccolte dai carabinieri, intervenuti sul posto, il responsabile sarebbe un nigeriano.