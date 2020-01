Cagliari, tutti con il naso all’insù: c’è la prima eclissi lunare del 2020

La prima eclissi del 2020 è attesa per stasera, 10 gennaio. Lo spettacolo sarà visibile dall’Italia e avrà per protagonista la Luna, che apparirà come velata. Si tratterà infatti di un’eclissi di penombra, che si verifica quando il nostro satellite attraversa la parte più esterna del cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio. Il fenomeno astronomico si potrà ammirare dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa e durerà circa 4 ore: l’inizio, anche a Cagliari e in Sardegna, sarà per le ore 18:07, con fase culminante prevista per le ore 20:10 e conclusione alle ore 22:10. La bellissima foto è di Davide Loi.