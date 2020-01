Paura negli Usa, bimbo attaccato e morso da un coyote in un parco

Non è il Far West, è Chicago, eppure proprio lì un bambino e un uomo sono stati attaccati e morsi dai coyote. Come riferito dalla polizia giovedì, un bambino di cinque anni è stato morso più volte in un parco sul lago Michigan e ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili. Poche ore dopo, un uomo di 32 anni sarebbe stato attaccato da un coyote nel centro della città: è stato portato in ospedale con segni di morso sui glutei. Secondo la polizia gli animali potrebbero avere la rabbia perché raramente i coyote attaccano l’uomo senza essere molestati. I coyote, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono sempre più frequentemente parte del paesaggio urbano d’America perché costretti a fuggire il loro habitat naturale e in cerca di nuovi territori.