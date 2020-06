Cagliari, primi affari nel nuovo mercatino Cuore a Sant’Elia: “Lasciateci qui per sempre”

Buona la prima per il nuovo “mercatino Cuore” a Cagliari. Nello spiazzo del parcheggio dietro lo stadio Sant’Elia, centinaia di espositori dell’ormai defunto mercatino di piazzale Trento hanno esposto i loro prodotti: dai libri ai vestiti, dai mobili a qualunque tipo di oggetto, ma seguendo delle regole. Ognuno ha pagato una quota di cinque euro, l’organizzazione è stata affidata alla Confesercenti. E i circa seicento stalli erano quasi tutti pieni. Tanti i cagliaritani incuriositi o “esperti” di contrattazioni hanno deciso di fare un giro nella nuova area. “Gli affari sono andati bene e l’area è gestita a dovere”, spiega Giorgio Atzori, uno dei membri del comitato del mercatino. “Per essere l’esordio, i clienti non sono certo mancati. C’è stata molta curiosità, tutti sono riusciti a mantenere le giuste distanze. C’è anche qualche espositore di via Simeto e via Po, grazie al Comune possiamo tornare a portare il pane a casa”. E la richiesta degli ambulanti, visto il pienone, c’è già: “Lasciateci qui per sempre”.