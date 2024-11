Cagliari piange Sergio Massa, psichiatra e psicoterapeuta del Santissima Trinità

Cagliari – Addio a Sergio Massa, psichiatra, psicoterapeuta del Santissima Trinità. Il ricordo di Fabrizio Marcello: “La tua empatia era contagiosa, io perdo un amico, il Santissima un grande medico”. 55 anni, dirigente medico di psichiatria, Spdc, quel reparto complicato dove medici e infermieri devono adoperare anche con il cuore, più che mai. E per Massa non era un compito arduo, ma una prerogativa, innata, fonte di passione e professionalità. “Ricordavi il nome del paziente a cui dovevi fare la consulenza. Ti sedevi al suo fianco e gli dicevi mi dica come va? La tua empatia era contagiosa come grande era la tua disponibilità” ha espresso pubblicamente Marcello. “Finita la consulenza passavi prima nella guardiola degli infermieri per salutare, poi chiedevi la gentilezza di poter scrivere la consulenza. Con me si era instaurato subito un bellissimo rapporto, molte volte mi chiamavi per chiedermi posso passare cosi mi offri un caffè, ho bisogno di sfogarmi, io rispondevo io sono un infermiere anche psicologo, ma tu sei uno psichiatra, li scoppiava la risata”.

Parole che raccontano il ricordo verso un uomo, un medico, conosciuto e stimato non solo in città. Non erano rari i suoi interventi in conferenze e convegni come quelli per contrastare tutte le forme di violenza, la sua conoscenza era preziosa per divulgare e far comprendere le patologie caratteristiche delle persone maltrattanti.