Cagliari, pestaggio choc al Poetto: “Preso a pugni e calci da due balordi per l’orologio”

Brutale aggressione alle 2:30 al Poetto di Cagliari, nel tratto davanti all’ippodromo. Gino Leonardo Mascia, famosissimo influencer quartese di 30 anni, è stato pestato e preso a pugni: “Erano in due, uno mi ha preso per un braccio e dopo che mi hanno riempito di botte sono fuggiti col mio orologio, non è certo un Rolex. Sto bene, non sono rotto e sono qui sul lettino del pronto soccorso a raccontare tutto”, dice il giovane. “Il mio orologio non ha un grande valore e non è un Rolex ma ci tengo e soprattutto me lo sono comprato con i miei soldi senza rubare niente a nessuno ed è per questo che l’ho difeso. Chiunque tu sia sappi che c’è sempre un modo per aiutarti e darti una mano anche se battere la testa sul marciapiede poteva rivelarsi una mossa letale. È un po’ graffiato ma intanto non siete riusciti a rubarmelo, più che altro, tutto questo per un orologio da poco meno di 400 euro?”.

Il giovane, contattato da Casteddu Online, aggiunge che “so che i miei genitori hanno avvisato i carabinieri, andrò a sporgere denuncia”. Tantissimi, già, i messaggi di solidarietà sui social. Tra i tanti anche quello di Tonio Pani, consigliere comunale di Quartu: “Gino è uno splendido ragazzo, solare, rispettoso, gentile con tutti.