Si è celebrato oggi il suggestivo rito di S’incontru per le vie del centro storico di Cagliari. Tantissimi i fedeli nel corso per una professione magica e ricca di devozione proprio nel cuore della giornata pasquale.

Lo splendido rito religioso commemora l’incontro fra Gesù Risorto e la Madonna. Le varie processioni che si incrociano per le vie della città rappresentano la gioia della Resurrezione. Il momento più alto del rito è quando cala il velo nero della Madonna, che rappresenta la fine della sofferenza e la gioia per Gesù Risorto.

Foto di Davide Loi