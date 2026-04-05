Poteva essere una tragedia dettata dalla follia ciò che è accaduto nei giorni scorsi ad una donna di Sondrio, aggredita a sassate mentre si trovava in auto. Un gesto folle e senza motivo da parte di uno sconosciuto che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.

“Non posso che ringraziare chi ha chiamato il 112 e i soccorsi e la Polizia, per la tempestività con la quale sono intervenuti. Per fortuna l’hanno fermato in tempo, altrimenti oggi saremmo a raccontare una storia ben diversa”, le parole del marito riportate da Il Giorno.

Stando a quanto ricostruito l’uomo- 37enne congolese- circola spesso in centro città con un collo di bottiglia rotto in mani.

La donna è stata avvicinata di sorpresa mentre era al telefono, è stata spinta a terra e colpita con le pietre. È viva per miracolo: ha riportato una doppia frattura alla mandibola, ferite ed ecchimosi al capo, al volto e a un braccio.

Il 37enne si trova ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio.