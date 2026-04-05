I carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno tratto in arresto ieri un 22enne residente a Elmas, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, stavano transitando in una via della zona quando hanno notato l’atteggiamento sospetto del giovane. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha improvvisamente tentato di dileguarsi a piedi, cercando di disfarsi di un involucro in plastica termosaldato gettandolo a terra durante la corsa. La pronta reazione degli operanti ha permesso di recuperare immediatamente il pacchetto, risultato contenere circa 95 grammi di cocaina, e di bloccare il fuggitivo dopo un breve inseguimento.

La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio del giovane, ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento della droga, elementi che hanno ulteriormente corroborato il quadro indiziario a suo carico. Tutto lo stupefacente e l’attrezzatura rinvenuta sono stati posti sotto sequestro.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.