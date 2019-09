Cagliari, fa passare un pedone e viene tamponato: scooterista ferito in viale Marconi

Incidente stradale questo sera in viale Marconi. Una Fiat panda guidata da una ragazza di 27 anni di Quartucciu mentre percorreva viale Marconi all’altezza dell’ex stabilimento Algida, per cause in fase di accertamento, ha tamponato uno scooter Yamaha condotto da un 49enne anch’esso di Quartucciu che si era fermato per consentire l’attraversamento della strada ad un pedone. lo scooterista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.