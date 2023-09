Cagliari, paura in viale San Vincenzo: spunta una bomba della seconda guerra mondiale

Paura in viale in viale San Vincenzo. Trovata una bomba della seconda guerra mondiale in un’aiuola del parcheggio dell’assessorato comunale alla Pubblica istruzione. Tutte le auto sono state sgomberate. Sul posto la polizia. Sono in arrivo gli artificieri. Saranno loro a decidere le modalità di smaltimento dell’ordigno. Potrebbero anche farlo brillare sul posto se non dovesse creare particolari problemi. In alternativa sarà trasportato in un luogo sicuro e disinnescato.