Non solo: anche una piazza intitolata a Yuri, per “ricordare i pericoli che i giovani affrontano quotidianamente sulle strade”.

Una tragedia che è rimasta nel cuore di tutti coloro che hanno conosciuto il ragazzo, dolce e ben voluto, segnato purtroppo da un destino crudele. È deceduto in via Cagliari, una strada scambiata per circuito di Formula 1 da chi in macchina la percorre a grande velocità mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e pedoni. La richiesta di decine di cittadini era stata inoltrata alle istituzioni già da tempo, ossia quella di posizionare le strutture al fine di indurre a una marcia prudente. E ora, dopo l’iter di studi e progetti, è stata realizzata proprio a pochi passi da dove il ragazzo ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto a marzo.

Via Cagliari non è, però, l’unica strada dove i residenti chiedono più sicurezza: via Veneto come via Tripoli, “si corre tanto” spiegano i cittadini che invitano alla prudenza e ad azioni mirate da parte delle istituzioni al fine di prevenire rischi e pericoli.

In memoria di Yuri è stata avanza una proposta alla giunta comunale di Sestu, quella di intitolare la piazza, all’angolo fra via Cagliari e via Molinari, a “Yuri Giuseppe Loi”.

“Tenendo conto della giovane età di Yuri siamo convinti che un azione del genere possa essere da monito per tutti i ragazzi sestesi di oggi e futuri, che li faccia riflettere sull’importanza della vita.

Questo tragico evento servirà a ricordare i pericoli che i giovani affrontano quotidianamente sulle strade.

Intitolare la piazza a Yuri sarebbe un modo per non dimenticare, per trasformare il dolore in ricordo e per offrire a tutti un luogo dove poter ricordare e riflettere” spiegano gli organizzatori della proposta.