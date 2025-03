Uniti nella morte, fino all’ultimo istante, vissuto tragicamente insieme: c’è una tragica fatalità dietro la morte di Paolo e Manola, volati giù dagli scogli di Cala Fighera martedì pomeriggio. La caduta è stata fatale anche per Paolo Durzu, 33 anni, come per Manola Mascia, 29. L’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis ha confermato che entrambi i giovani hanno riportato le stesse gravi lesioni, compatibili con una caduta accidentale. L’esame, durato cinque ore, non ha evidenziato segni di violenza o elementi che possano far pensare a un’aggressione.

Le indagini della squadra mobile di Cagliari, coordinate da Davide Carboni, si concentrano ora sulla dinamica dell’incidente e sui motivi che hanno portato la coppia in un’area interdetta e particolarmente pericolosa del promontorio della Sella del Diavolo. Si ipotizza che i due siano precipitati in mare a causa del cedimento di un tratto di roccia considerato instabile.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona per ricostruire le ultime ore di vita della coppia, che stava insieme da almeno due anni. Amici e familiari li descrivono come affiatati e senza problemi evidenti. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di un tragico incidente.