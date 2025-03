Cagliari, Cala Fighera, incantevole angolo di natura tra mare e scogliere, torna tristemente alla ribalta per un’altra tragedia. Pochi giorni fa, due giovani fidanzati, Paolo Durzu e Manola Mascia, hanno perso la vita in circostanze drammatiche. Si ipotizza che, come già accaduto in passato, la loro caduta sia stata fatale a causa dell’impatto sugli scogli. Non si tratta di un episodio isolato. Nel marzo 2023, la scogliera di Cala Fighera era già stata teatro di un’altra tragedia: Monica Perra, escursionista di 38 anni originaria di Monserrato, ma residente a Selargius, precipitò per cinquanta metri, perdendo la vita sul colpo. Gli esami sul corpo esclusero qualsiasi causa esterna che potesse aver provocato la caduta. Monica era una presenza nota nell’ambiente del trekking, partecipando spesso a eventi e camminate con esperti del settore. Cala Fighera è una meta ambita da residenti e turisti per la sua bellezza selvaggia, ma al tempo stesso rappresenta un pericolo costante. Episodi come questi pongono interrogativi sulla sicurezza del luogo: sarebbe senza dubbio necessario un intervento per ridurre i rischi e prevenire nuove tragedie.